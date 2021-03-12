Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kemal Tosun (57) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak sırasıyla çöp konteyneri, reklam panosu, bisiklet ve TIR’a çarptıktan sonra kamyonetin altına sıkışarak durabildi. Sürücü Tosun’un yaşamını yitirdiği kazada, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın Denizli Karayolu Polis Okulu Kavşağı’nda meydana geldi. Denizli yönünden Aydın yönüne giden 48 KS 102 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Tosun, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Tosun’un kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan konteyner, bu sırada evlerinden elektrikli bisikletleriyle çıkan Suriye uyruklu Hassan Al Yakup (25) ve Betül El Yakup (24) çiftine çarptı. Çift, yaralanırken, Tosun’un ayağını gaz pedalından kaldıramaması nedeniyle ilerlemeye devam eden otomobil, sırasıyla reklam panosu, bisiklet ve TIR’a çarptıktan sonra Emrah Eşen yönetimindeki 09 E 980 plakalı kamyonetin altına girip sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Tosun ile diğer iki yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tosun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Al Yakup çiftinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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