Sürücünün otomobiliyle, başka bir araca çarpıp polisten kaçtığı anlar kamerada

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Murat BEKMEZCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü, kapıları kilitleyip, öndeki araca çarparak kaçtı. Sürücünün kaçma anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafik akışını sağlayan trafik ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri otomobili durdurdu. Aracın kapılarını kilitleyen sürücü, araçtan inmedi. Polisler de öndeki araçları durdurup, sürücünün kaçmaması için barikat oluşturdu. Polisin ısrarına rağmen kapıyı açmayan sürücü, önce geri manevra yapıp, daha sonra öndeki araca çarparak kaçtı. Sürücünün kaçma anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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