Sürücü adayları koronavirüs kurallarına uyarak sınava girdi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kasım ayından beri ertelenen direksiyon sınavları yeniden başlarken, adaylar sürücü belgelerini alabilmek için araç koltuğuna oturdu. Sürücü adaylarının HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümleri yapılırken araçlarının da direksiyon, vites, kapı kolu gibi temas edilen yüzeyleri dezenfekte edildi.

Bütün ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de koronavirüs tedbirlerinden dolayı Kasım ayından bu yana sürücü belgesi almak isteyenler için açılan direksiyon kursları ile sınavları ertelenmişti. Dün itibarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında, sürücü belgesi alacaklar için direksiyon sınavları yeniden başladı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların yeniden başlamasını bekleyen binlerce sürücü adayı, heyecanla araç koltuğuna oturdu. Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek başlatılan direksiyon sınavlarında, her adayın HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümü yapıldı. Öte yandan araçların direksiyon, vites, kapı kolu gibi temas edilen bölümleri dezenfekte edildi. Sınava giren sürücü adayları, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sakin trafiğin kendileri için avantaj olduğunu söylerken, ara verdikleri için de pek çok bilgiyi unuttuklarını belirttiler.

‘HEYECAN VE ZAMAN BİLDİKLERİMİZİ UNUTTURDU’

İzmir’de koronavirüs tedbirlerinden sonra yapılan ilk direksiyon sınavına katılan sürücü adaylarından Sağırdan kardeşlerden Mehmet Sağırdan, sınavlarda başarısız olduğunu söyledi. Mehmet Sağırdan, “Sokakların boş olması avantaj. Ancak havanın yağışlı olması da dezavantaj. Park etmeye çalışırken kaldırıma aracı, çarptım ve kazanamadım. Yeniden sınava gireceğim” dedi.

Tuncay Sağırdan ise araç kullanmayı öğrendikleri sırada araya giren koronavirüs kısıtlaması nedeniyle bildiklerini unuttuklarını ifade etti. Tuncay Sağırdan, “Bu dönemde zorluk yaşadık. ‘Araç kullanmayı tam öğrendik’ derken sınavlar ertelendi. Bu defa da direksiyon sınavları yeniden başladı. Bizim için bu durum, dezavantaj oldu” diye konuştu.

Direksyon sınavına girmek için bekleyen sürücü adaylarından Seval Özen de heyecanlı olduğunu belirterek, “Her şeyin başı sağlık. Ekim ayında online sınav olduk. Direksiyon sınavı için iki ay bekledim. Zor bir süreç, fakat ehliyet de almak istiyoruz” diyor.

‘HER ADAY İÇİN ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ’

Her adaydan sonra araçların içini dezenfekte ettiklerini kaydeden İzmir Sürücü Eğitimcileri Derneği Başkan Yardımcısı Fethi Şen, aldıkları tedbirler hakkında şu bilgileri verdi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulaması üzerinden bütün sürücü adaylarının HES kodları sisteme kaydedildi. Bu sistem üzerinden sürekli sorgulama yapılıyor. Sınav gününden bir gün öncesine kadar HES kodunda herhangi bir problem yok ise öğrenci sınavına girebiliyor. HES kodu sorgulamasında bir problem olması durumunda öğrencinin sınav hakkı yanmıyor; 15 gün sonra yeniden sınava girebiliyor. Maskeler mutlaka takılı, sosyal mesafeye uyuluyor. Düzenli ateş ölçümü yapılıyor. Koronavirüs kısıtlaması nedeniyle iptal edilen sınavlardan dolayı adaylar beklemek zorunda kaldı. Uzun süredir sınava girmeyi bekleyen adaylar aynı zamanda heyecanlılar.”

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