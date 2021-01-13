Surlarda korkutan görüntü

Beyza Nur GÜLER -Ali AKSOYER-Harun UYANIK/İstanbul, (DHA) – İstanbul’da beklenen kuvvetli yağmur ve kar öncesi restorasyonu bekleyen surlar korkutuyor. Surların hasar gören burçlar görüntüleriyle bile endişe yaratıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan surların yanından geçenler ve çevresindeki bostanlarda çalışanlar büyük korku yaşadıklarını ifade ediyor.

Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bin 600 yıllık İstanbul’un kara surları, her geçen gün yok oluyor. Yıllar içinde bakımsız kalması nedeniyle farklı noktalarında pek çok defa çökmelerin yaşandığı bu büyük şehir duvarları, kötü hava koşulları dolayısıyla da zarar görerek zamana yenik düşüyor. İstanbul’da beklenen kuvvetli yağmur, kar ve fırtına öncesi restorasyonu bekleyen surlar korkutuyor. Surların hasar gören burçlar görüntüleriyle bile endişe yaratıyor. 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan surların hemen dibinden, her gün binlerce araç ve yayanın geçiyor olması, büyük bir tehlikeye de davet çıkarıyor. Ayrıca surların hemen dibinde bulunan bostanlarda çalışanlarda tedirginlik yaşıyor.

“DOKUSUNU KORUYARAK RESTORE EDİLECEKSE İSTERİM”

Eşi ile surların Belgrad Kapı bölümünden geçen Salih Kahraman, “Tarihi eser olduğu için çok fazla dokunulmasını istemiyorum ama restore edilebilir. Bakım çalışması yapılması lazım. Restorasyonun başlamasını destekliyorum ama dokusunu koruyarak, güzel bir şekilde restore edilecekse isterim. Yıkılabilir, insanlara zarar verebilir gibi korkularımız illa ki olabilir” dedi.

“YIKIK KALENİN ALTINDA ÇALIŞIYORUZ”

40 yıldır surların altında bulunan bahçede çalıştığını söyleyen Kadir Kaplan ise, “Yıkılan yerlerin yapılması makul. Çünkü altında çalışıyoruz, ne olur ne olmaz, her an yıkılabilir. Tedirgin ediyor baksanıza, olduğu gibi yıkık kalenin altında çalışıyoruz” dedi.

“KİMİN YAPTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL, BU TARİHE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

45 senedir Zeytinburnu’nda yaşadığını söyleyen Abdurrahman Karahan da, “Çok üzülüyoruz. 90’larda birkaç bir şey yapıldı sonra yapılmadı. Yani gerçekten insan üzülüyor. Kimin yaptığı önemli değil, bu tarihe sahip çıkmamız, yaşatmamız lazım. Devlet olarak bunun mutlaka yapılması gerekir. İstanbul’a artı değer katar” diye konuştu.

İBB yetkilileri ise surların bir bölümünde çalışmanın başladığını, tehlike saçan burçlarda ise ilerleyen zamanda restorasyon yapılacağını ifade etti.