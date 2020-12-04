Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Suriye uyruklu sığınmacılar tarafından kurulan ve halk arasında ‘Bit pazarı’ olarak adlandırılan ikinci el ürün satışı yapılan pazar, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kaldırıldı.

Sancaktar Mahallesi’nde bir parkın yanına kurulan pazarda sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi ve tezgah açan Suriye uyruklu kişilerin maske takmaması, vatandaşlar tarafından zabıtaya bildirildi. İhbarlar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, yerlere serilmiş giysiden elektronik eşyaya kadar farklı ürünlerin bulunduğu çoğunluğu Suriyeli olan satıcılardan, pazardaki eşyaların kaldırılmasını istedi. Maske takma ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği alanda Türkçe ve Arapça anons yapan zabıta ekiplerinin uyarısının ardından tezgah açanlar eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Zabıta ekipleri, alandan ayrılanlara bundan sonraki süreçte bölgede satış yapılmasının da yasaklandığını söyledi.

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