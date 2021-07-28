Suriyeliler giderse ekonomi çökermiş

AKP’li Yasin Aktay geçtiğimiz günlerde Suriyelilerin gönderilmesi halinde ekonominin çökeceğini söyleyerek, Suriyelilerin büyük ekonomik fayda sağladığını iddia etmiş bulunuyor.

Önce şunu söyleyeyim anlaşılan Aktay halihazırda ekonominin zaten çökmüş durumda olduğunu idrak edememiş!!!

Enflasyon patladı gidiyor, kurlar zirvelerde dolanıyor, işsizlik had safhada, iflaslar birbirini izliyor, borç bini aşmış gırtlağa ulaşmış durumda, dolar bazında GSYH durmadan düşüyor, kişi başına GSYH 12 bin dolarlardan 8.599 dolara kadar gerilemiş, buna çökme denmez de ne denir?

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Diğer yandan Aktay konuşmasına “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun” ifadesini kullanmaktan da çekinmemiş…

Eeee vergisiz, sigortasız, üç kuruşa çalıştıracak adam bulursan, devlet de buna göz yumar kârını katlamana, vergi sigorta ödememene ve haksız rekabet elde etmene izin verirse patronlar memnun olmaz mı? Elbette olur, bu sevinilecek, marifet diye anlatılacak bir şey midir? İnsan bu lafı söylemeye utanmaz mı?

Yasin Aktay sanırım patronların kârı ile ülke ekonomisini birbirine karıştırıyor…

Diğer yandan AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşmalarında Suriyelilerin Türkiye’ye maliyetinin 60 – 70 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederek, gelişmiş ve zengin ülkelerden yardım istiyor…

Anlaşılan AKP’liler arasında da ciddi bir kafa karışıklığı var, Suriyeliler ekonomiye faydalıysa bunlara bakmak için neden el alemden yardım dileniyoruz diye sormak gerekmez mi?

Görünen Aktay AKP’nin yönetemediği, eline yüzüne bulaştırdığı göç sorununun vatandaşlar arasında yarattığı tepkiyi hafifletebilmek için bir gerekçe uydurmaya çalışmış, gerekçe uydururken de lafın nereye gittiğini hiç düşünememiş.

Ben gerçekleri söyleyeyim Türk ekonomisi bu mültecilerin yükü yüzünden çöküyor, Türk vatandaşlarının ödediği vergi ve primler ile Suriyelilere sunulan sağlık, eğitim, barınma, güvenlik ve benzeri hizmetler bütçe kaynaklarını zorluyor, hizmet kalitesi düşüyor.

Arkadaş Suriyeliler giderse Türk ekonomisi çöker diyor ama gerçekte çöken bir şey varsa o da istihdam piyasasıdır!!!

Ucuza çalışan kayıt dışı kaçak gömen işçiler yüzünden istihdam piyasası çökmüş, ücretler genel seviyesi açlık sınırının altına düşmüştür. Bu gün işsizlik zirvededir, zaten kısıtlı olan iş imkanları Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, İranlı ya da Iraklı kaçak işçiler tarafından kapılmakta, patronlar ucuz iş gücünden faydalanıp kârlarına kâr katar, paraları istiflerken Türk vatandaşları işsiz ve gelirsiz kalmaktadır.

Esasında kaçak göçmen işçi çalıştırmak kanunen yasak ve cezası da oldukça ağırdır. Kanunlara, düzenlemelere uyan patronlar cezalardan korkup kaçak işçi çalıştıramazken, kendilerine dokunulmayacağını, iltimas geçileceğini, göz yumulacağını bilen yandaş patronlar rahat rahat kaçak işçi çalıştırarak rekabette büyük bir avantaj elde etmektedirler. Bu durum yandaş olan ve olmayan firmalar arasında çok büyük bir haksız rekabet durumu doğurmaktadır.

Ekmeğinin peşinde olan emekçilerimiz ise ben kayıtlı çalışmak isterim, vergimi sigortamı tam olarak yatırın yoksa çalışmam diyebilecek güçten mahrum bırakılmaktadırlar, çünkü çok daha ucuz bir alternatif işverenlerin elinde bulunmaktadır. Bu yüzden Türk vatandaşı emekçiler ya işsiz kalmakta ve yahut da kendisine sunulan koşullara boyun eğmek zorunda kalarak kıdem, ihbar ve benzeri haklarını yitirmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşı emekçiler sigortasız kayıt dışı çalışmaya razı olsalar bile işveren yarın öbür gün gider sigortaya şikayet eder, başım belaya girer, ceza öderim korkusu ile şikayet etmesi mümkün olmayan kaçak göçmen işçileri öncelikle tercih etmektedir.

Kısacası Suriyeliler Türk vatandaşlarının ekmeğini kapmış götürüyorlar!

Mültecilik bir hak mıdır elbette haktır, lakin mülteciler gider mülteci kampında oturur, ülkeye dağılıp kayıt dışı olarak çalışarak vatandaşların işini, ekmeğini elinden alamaz!!!

Misafir misafirliğini bilmelidir evin barkın tapusunu üstüme yap, kira gelirini de bölüşelim diyemez değil mi?