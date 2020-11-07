Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye’de tıp okumak istiyor

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR (DHA)- SURİYE’deki iç savaştan kaçıp gelerek 6 yıl önce Diyarbakır’a yerleşen ailenin oğlu Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Umran Mella Ali (18), geçen yıl sınıf birincisi oldu. Mella Ali, boş zamanlarda lokantada çalışarak, biriktirdiği parayla hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu tıp fakültesi için ücretli olarak kurslara gidiyor.

Suriye’nin Haseke kentinden iç savaştan kaçarak Türkiye’ye annesi, babası ve ağabeyiyle birlikte 2014’te gelen Umran Mella Ali, Diyarbakır’da yaşamını sürdürüyor. İlk iki yıl boyunca okuldan uzak kalan Mella Ali, Suriyelilere yönelik olarak 2017’de açılan okula gidip, kaydını yaptırdı. 8’inci sınıfı burada tamamlayan Mella Ali, daha sonra LGS’ye girdi. Ancak Türkçe bilgisi olmayan Mella Ali, okul kazanamayınca Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırdı. Başarılı olan Mella Ali, 2 yıldır sınıf birincisi olarak eğitimini sürdürüyor. Mella Ali, pandemi nedeniyle kısıtlı olarak gittiği okulundan kalan boş zamanlarda başta lokanta olmak üzere günübirlik işlerde çalışarak, biriktirdiği parayla hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu tıp fakültesi için ücretli olarak kurslara gidiyor.

‘TÜRKÇEMİ GELİŞTİRDİM, 10’UNCU SINIFTA BİRİNCİ OLDUM’

Mella Ali, ülkesindeki savaştan dolayı sürekli patlamalar olduğunu ve okulların da bu sebeple kapandığını ifade ederek, “Türkiye’ye 2014’te geldik, burada okumayı devam ettirmek istiyordum. Yeni gelmiştik, maddi durumumuz biraz kötüydü, çalışmak zorundaydım. İş buldum, çalıştım fakat okula gidemedim. Babam yaptığı araştırmada Suriyeliler için okulun olduğunu öğrendi. Okula başvurup, kaydımı yaptırdım. Daha sonra LGS’ye katılmam gerekiyordu. Türkçem o kadar iyi değildi. Kendimi ifade edebilecek kadar biliyordum. Sınava girdim, başarı elde edemedim. Bunun üzerine kaydımı Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptırdım. Meslek lisesinin ne olduğunu bilmiyordum. 9’uncu sınıf iyi geçti. Bütün kültür derslerini görüyordum. 10’uncu sınıfa geçtim, Türkçemi de geliştirdim. Kültür dersleri azaldı, bu kez daha çok atölyeye gidiyorduk, 10’uncu sınıfta birinci oldum” dedi.

‘TÜRKİYE’DE TÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE VE KÜRTÇE ÖĞRENDİM’

Suriye’de 5’inci sınıfa kadar okuduğunu ve temelinin iyi olmadığını anlatan Umran Mella Ali, Türkiye’de bulunduğu sürede Türkçe, Almanca, İngilizce ve Kürtçe öğrendiğini söyledi. Hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu belirten Mella Ali, “Hayalimin peşinde koştum. Hem çalışıyordum hem okuyordum. Çalışıp, para kazanıyordum. Hem aileme veriyordum hem de dershaneye kaydolmak için para topluyordum. Kaydımı oluşturdum, çok iyi oldu. Matematik, fizik ve kimya dersleri benim için önemli. Çünkü benim hayalim tıp. Suriye’de Arapça biliyordum. Türkiye’de Türkçe, Almanca, İngilizce ve Kürtçe öğrendim. Biraz daha geliştirmek istiyorum. Burslu okumak istiyorum. Evimizde iki kişi çalışıyor. Annem ve babam biraz yaşlı, çalışamazlar. Benle ağabeyim tek çalışıyoruz. Biraz zor ama mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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