Suriyeli Ömer Cüneyd, her geçen gün görme yetisini kaybediyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Cüneyd ailesinin 4 yaşındaki oğulları Ömer Cüneyd, göz tansiyonu hastalığını nedeniyle her geçen gün görme yetisini kaybediyor. Aile, yaşıtları gibi sokağa çıkıp, güneş altında oynayamayan Ömer Cüneyd’in sağlığa kavuşması için yardım istiyor.

Komşu ülke Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan 7 çocuklu Cüneyd ailesi, 4 yıl önce Türkiye’ye sığındı. Antakya ilçesinde zor şartlarda yaşayan Cüneyd ailesinin oğulları Ömer Cüneyd bir süre sonra göz tansiyonu hastalığına yakalandı. Oğlunun her geçen gün görme yetisini kaybettiğini anlatan Ahmet Cüneyd, onun sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi.

‘OĞLUM HER GEÇEN GÜN GÖRME KAYBI YAŞIYOR’

Daha önce hem Hatay’da hem de Gaziantep’te oğlunu doktora götürdüğünü ancak sonuç alamadığını söyleyen Ahmet Cüneyd, maddi imkansızlar yüzünden oğlunu tam teşekküllü bir göz hastanesine götüremediğini belirtti.

Hayırseverler ve Türk Kızılay Hatay Şubesi’nin yardımlarıyla geçimini sağladığını, sanayide bir oto tamir atölyesinde haftanın belirli günlerinde işçi olarak çalışarak kazandığı parayı da hasta oğlunun tedavisi için harcadığını anlatan Cüneyd, “4 yıl önce Suriye’den geldik, 7 çocuğumla bu evde yaşıyorum. Oğlum Ömer’in gözlerindeki rahatsızlık var, tedavi gerekiyor. Daha önce Hatay’da ve Gaziantep’te devlet hastanesine gittik ama fayda görmedik. Oğlumun bu rahatsızlığının araştırılması gerekiyor, ilaç da kullandık ama oğlum görme problemi yaşıyor. Göz tansiyonu olduğunu söylediler. Daha önce hem araştırma hastanesine hem de devlet hastanesine götürdük, aynı ilaçları verdiler ve fayda etmedi. Her geçen gün görme kaybı yaşıyor. Oynamak için çıkıyor sokağa görmüyor, güneşte gözlerini kapatıyor” diye konuştu.

‘ARKADAŞLARIM GİBİ GÖRMEK, OYNAMAK İSTİYORUM’

Görme problemi yaşadığını ve bu yüzden babasıyla birçok hastaneye gittiklerini söyleyen Ömer Cüneyd, “Gündüz ve özellikle güneşli günlerde, dışarı çıkınca gözlerimi açamıyorum. Ben de arkadaşlarım gibi görmek, onlarla beraber oynamak istiyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI