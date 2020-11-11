Suriyeli kuzenler, yolda buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) – ADIYAMAN’da, Suriye uyruklu 2 kuzen, yolda buldukları ve içinde 540 lira olan cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine teslim etti.

Turgut Reis Mahallesi’nde yürüyen Hasan el Masri (12) ile amcasının oğlu olan ve aynı ismi taşıyan Hasan el Masri (11), kaldırımda içinde 540 lira olan cüzdan buldu. Kuzenler, cüzdanı alıp, Turgut Reis Mahallesi’nin muhtarı Abdulkadir Geylani Taş’a götürdü. Muhtar Taş da içindeki kimlikten cüzdanın, inşaat işçisi Bayram Göktürk’e ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Taş’ın telefonla ulaştığı Göktürk, mahalleye gelerek, cüzdanını teslim aldı. Bayram Göktürk, Suriyeli çocuklara duyarlı davranışları için teşekkür etti.

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