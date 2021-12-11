Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk, bakışıyla yürek burktu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü polisin takibiyle durduruldu, araçta Suriye uyruklu 10’u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan bir çocuğun objektife yansıdığı o anlar ise yürek burktu.

Kayseri- Malatya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa’dan Çorum’a seyir halinde olduğu öğrenilen 63 ADG 730 plakalı minibüsün sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin yaklaşık 15 dakikalık takibi sonucu Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesinde durduruldu. Polis ekiplerince minibüste yapılan kontrolde, araçta 10’u çocuk 31 Suriye uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderilirken, minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK YÜREK BURKTU

Öte yandan, polis ekiplerinin durdurduğu minibüsteki bir çocuk ise yansıdığı fotoğraf ile yürek burktu. Küçük çocuğun ne olduğundan habersiz bakışları objektife yansıdı.

FOTOĞRAFLI

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