Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve sayıları 3.5 milyonu aşan Suriyeli göçmenlerin toplumun bir kesiminde rahatsızlık yarattığı açık.

“Onlar düşük ücretlerle çalışmaya başladılar. Bu yüzden biz iş bulamıyoruz” diyen de var, “Suriyeliler geldikten sonra polisiye olaylar arttı, huzurumuz kaçtı” diyen de.

Bazıları da bütçenin sınırlı imkanlarından Suriyelilere pay ayrılmasına karşı çıkıyor.

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Peki, bu rahatsızlık yerel seçimde seçmenin oy tercihini etkiler mi?

Yanıtı kolay kolay verilemeyecek bir soru bu.

Ancak, şayet etkilerse, söz konusu göçmenlerin ülkeye gelmesini ve neredeyse tüm vilayetlere dağılmasını sağlayan Ak Parti olumsuz etkilenirken, onların bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini savunan CHP-İYİ Parti ittifakı kârlı çıkar.

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Göçmenler konusunda en dikkat çeken araştırmalara imza atan Prof. Murat Erdoğan’ın tespitlerine göre, Suriye’de barış sağlansa bile göçmenlerin üçte biri, yani bir milyondan fazlası geri dönmeyecek, ülkemizde kalacaklar.

O halde yapılması gereken şey, göçmenlere kızmak değil, onların ülkemize uyum sağlamasını sağlayacak adımları atmaktır.

Nerelerde barınacaklar, nasıl istihdam edilecekler, çocuklarının eğitimi için hangi adımlar atılacak, sağlık ve sosyal sigorta hizmetlerinden ne şekilde yararlanacaklar?

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Yerel seçimde oy verirken, başkan adaylarının yörelerindeki göçmenler konusunda ne düşündüklerini, uyumları için neler yapmayı planladıklarını da bilmek gerekiyor.