Suriyeli esnafa ait iş yerlerinde tabelaların Türkçeye uygunluğu denetlendi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de polis, zabıta ve göç idaresi müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren, Suriye uyruklu kişilere ait iş yerlerindeki tabelaların Türkçe’ye uygunlukları denetlendi.

Arapça yazılı iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uygunluğunun sağlanması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetleme yaptı. Kontrollerde, iş yerlerine asılan tabelaların Türk Standartları Enstitü standardına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Tabelaları uygun olmayan iş yeri sahipleri uyarılıp, makul bir süre içerisinde değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Saim Atık, tabelaların Türkçe standartlara uygun hale getirilmemesi durumunda cezai işlem uygulanacağını ifade etti. Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de iş yerlerinde ruhsat kontrolü yaptı. Ruhsatı olmayan iş yerlerine uyarıda bulunan ekipler ruhsatların çıkarılması hususunda iş sahiplerine süre tanıdı.

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