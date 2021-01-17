Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük: 4 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Fatma Rahmun’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI