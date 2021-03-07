Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terörist patlayıcıyla yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine kaçak yollarla girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi, sınır hattında güvenlik güçlerince yakalandı. Üst araması yapılan şüpheliler arasında bulunan terör örgütü PKK/YPG üyesi bir kişinin çantasında 4 kilo patlayıcı ele geçti.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Rakka bölgesinden, Türkiye’ye eylem yapmak için teröristlerin geleceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri sınır hattında çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile hudut birliklerince düzenlenen operasyonda Akçakale sınırından Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı. Bu kişilerin arasında bir kişinin çantasında yapılan aramada iki parça halinde mayınla desteklenmiş 4 kilo patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçen patlayıcı, bomba uzman ekiplerince boş arazide kontrollü şekilde imha edildi.

Çantasında patlayıcı ele geçen PKK/YPG’li teröristin sorgulanmasına başlanırken, sınır hattında yakalanan diğer 7 kişinin terör örgütü ile bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

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