Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1’i PKK/YPG’li 2 kişi yakalandı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye’den yurda girmeye çalışan 1’i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişinin Mardin Kızıltepe’de yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” denildi.
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