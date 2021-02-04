Suriye’de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep’e getirildi

Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE’nin El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin El Bab kentinde, öğle saatlerinde arama tarama faaliyeti sırasında araziye teröristlerce tuzaklanan patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında patlama oldu. Patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Silah arkadaşları tarafından bölgeden tahliye edilen şehit astsubayın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Şehit Süleyman Demirel ‘in cenazesinin, otopsinin ardından törenle memleketi Afyonkarasihar’a gönderileceği belirtildi.

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