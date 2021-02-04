Suriye’de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep’e getirildi (2)

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de tüm Türkiye ile birlikte başlayan koronavirüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Kentte şu ana kadar 40 binin üzerinde kişi aşılandı. Sağlık Bakanlığı...