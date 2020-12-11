Suriye’de kaçırılan Rawan’ın babası terörist elebaşı Mazlum Kobani’yi suçladı

Suriye, (DHA) – Suriye’nin Darbasiyah kentinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Rawan Eliko, 8 Ekim’de kayboldu. Baba Imran Eliko, yerel televizyona ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada kızının terör örgütü YPG tarafından kaçırıldığını iddia etti. Baba Eliko, terör örgütü YPG/PYD elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e “Dürüstseniz eğer kızım Rawan Eliko’yu bana geri verin” dedi.

Imran Eliko, yerel basında yayınlanan açıklamasında kızı Rawan’ın 8 Ekim’de kaçırıldığını ve kendisine geri verilmesini istedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR

Imran Eliko, açıklamasında tüm uluslararası ve yerel insan hakları derneklerine çağrıda bulundu. Kızının terör örgütü YPG/PYD’den kurtarılmasını isteyen baba Eliko, terörist elebaşı Mazlum Kobani’nin sosyal medya hesabından da paylaştığı “Çocukları kaçıran herkes ihanet ediyor” sözlerini anımsattı.

Açıklamasında Eliko “Artık herkes çocukları kaçırıyor ve çalıştırıyor. YPG’li Sahar al-Husseini ve Havala Parveen hainleri benim kızımı kaçırdı” dedi.