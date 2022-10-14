Suriye’de faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisine tutuklama

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AYDIN’da, jandarma operasyonunda gözaltına alınan, Suriye’de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.H. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularına yönelik çalışma kapsamında, Suriye’de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.H.’nin, Buharkent ilçesinde olduğunu belirledi. Evine operasyon düzenlenen M.H., gözaltına alındı. M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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