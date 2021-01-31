Suriye’de elektrik direğinde mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı

Suriye, (DHA)- Suriye’nin İdlib kentinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi Beyaz Baretliler (White Helmets) tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Dünya kamuoyunun Suriye iç savaşındaki insani yardım faaliyetleriyle tanıdığı Beyaz Baretliler (White Helmets), ülkenin İdlib kentindeki bir elektrik direğinde mahsur kalan kediyi vinç yardımıyla kurtardılar. Beyaz Baretliler kedinin kurtarılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “İdlib kentinde bu sabah yüksek bir elektrik diğerinde mahsur kalan kedi White Helmets tarafından kurtarıldı. Merhamet ve insanlık sadece insanlara yardım etmekle ilgili değildir; aynı zamanda hayvanların hayatlarını korumak ve kurtarmak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.