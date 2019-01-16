İktidara yakın medya organları, “Trump sonunda bizim dediğimize geldi, sınırımızda 32 kilometrelik güvenli bölge oluşmasını kabul etti” diye adeta sevinç çığlıkları atıyorlar.

Kimse, Trump’ın güvenilmez kişiliğine vurgu yapmıyor, birçok sözünü birkaç gün sonra inkar eden biriyle karşı karşı olduğumuzu söylemiyor.

Trump, önümüzdeki günlerde, “Evet, güvenli bölge oluşsun dedim ama bu bölgenin güvenliğini Türkiye sağlasın demedim. O bölgede güvenlik PKK-PYD-YPG tarafından sağlansın” diyebilir pekala.

Onun için fazla aceleci olmamak, itidal içinde davranmak, gelişmeleri dikkatle takip etmek gerekiyor.

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Türkiye öteden beri Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor.

Şu aşamada bu formülün hayata geçirilmesinin tek yolu Suriye merkezi yönetiminin güçlenmesidir.

Böylece PKK-PYD-YPG’nin yanı sıra diğer terör örgütleri de hayal ettikleri devletçikleri kurma fırsatı bulamazlar.

Tabii burada şu soru sorulabilir:

“Türkiye, Suriye’deki merkezi yönetimle ipleri tümüyle kopardı. Bu nedenle onlara ülkenin tümünde tek başlarına egemen olmaları için destek vermek akıl dışı olmaz mı?”

Bu soruyu seslendirenler bir ölçüde haklı olabilir.

Ama geldiğimiz noktada Türkiye’nin ulusal çıkarları şayet “küs” olduğumuz bir yönetimle barışmayı gerekli kılıyorsa bundan geri durulmaması gerekir.

Bir yandan Suriye’nin bütünlüğünü sağlamaya destek verirken diğer yandan Suriye’nin çağdaş bir anayasa ile yönetilmesine dönük adımlar atılması ve ülkede özgür bir seçim ortamının oluşması için gayret gösterilmesi bizim için en doğru, en sağlıklı, riski en az yol gibi geliyor bana.