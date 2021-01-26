Ana Sayfa Güncel Haberler Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem; Türkiye’nin güneydoğusundaki iller de sallandı / Ek foto
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