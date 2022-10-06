Suriye sınırında Uzman Çavuş Savaş Dinç’i şehit eden sanığa müebbet hapis

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS’te yasa dışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan kişilere müdahale sırasında çıkan arbedede şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) ile ilgili davada tutuklu sanık Mehmet Sanlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu’nda görevli askerler, 26 Kasım 2021’de yasa dışı yollarda Suriye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale ettiği sırada ateş açıldı. Çıkan arbede Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Sanlı, Yunus Emre K. ve Mustafa H. gözaltına alındı. Mustafa Sanlı tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına; şehidin eşi Derya Dinç, tutuklu sanık Mehmet Sanlı, tutuksuz sanıklar Yunus Emre K., Mustafa H. ile taraf avukatları katıldı.

‘EŞİM KENDİSİNİ KAZARA VURMAMIŞTIR’

Şehidin eşi Derya Dinç, mahkemede eşinin uzun süredir sınır hattında görev yaptığını ve deneyimli bir asker olduğunu belirtti. Dinç, sosyal medyadaki iddialara ilişkin de eşinin kendisini kazara vurmadığını söyledi. Dinç, eşinin sanık tarafından ateş edilerek şehit edildiğinin adli tıp raporunun ortaya koyduğunu aktararak, bu nedenle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

TUTUKLU SANIĞA 3 SUÇTAN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Sanlı’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. ‘Göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Sanlı’ya ayrıca 22 bin 200 TL adli para cezası uygulandı. Yine sanık Sanlı’ya ‘askeri yasak bölgelere girme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık Mustafa H.’ye de ‘göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan 4 yıl hapis ile 26 bin 660 lira adli para cezası verildi. Mustafa H. ayrıca ‘askeri yasak bölgelere girme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yunus Emre K.’ye de ‘göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 22 bin 200 lira adli para cezası verildi. Heyet ayrıca Mustafa H. ile Yunus Emre K’nin adli kontrol şartının devamına karar verdi. (DHA)

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