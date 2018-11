Bugün ekonomi dışında farklı konuları konuşalım. Ne de olsa “ekonomiyi saldık çayıra Mevlam kayıra” vaziyeti gidiyoruz.



Enflasyon, döviz kurları (şimdilik) yerinde sayıyor. Daralan, küçülen ekonomide ortalıkta para yok, çekler, senetler havada uçuşuyor, işsizlik patlamak üzere, Firmalar ardı ardına konkortado ilan ediyor. Hepsinin adına dengeleme diyoruz.

Ne güzel. Bırakınız inceldiği yerden kopsun.

Bu çıkmazları bir kenara bırakalım, başlıktaki soruya cevap arayalım. Sorunun kaynağı aybaşında ABD’de yapılan ara seçimler. Seçimlerde biri Filistin, bir diğeri Somali kökenli göçmen ailelerinin çocuğu iki aday Temsilciler Meclisi’ne “Müslüman inancına sahip ilkler” olarak seçilmişler. ABD bu, akı da seçer, karayı da.

Bize gelelim. Son sekiz yıldır Suriye’den dört milyona yakın insan topraklarımıza sığındı. Geçen sürede bunlardan 55 binden fazlası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçirildi. Bu rakam önemli çünkü Türkiye’de milletvekili seçilmek için gerekli ortalama oy sayısına eşit. Yani bir parti Suriye kökenli olup TC vatandaşlığına geçmiş birini aday gösterse, en az bu kadar oyu garanti edecektir.

En yakın seçim, (normal takvimde) 2023. yılı. Bu tarihe kadar bir bu kadar Suriyeli de “okumuş çocuklar” sınıfından vatandaşlığa alınırsa alın size potansiyel oy deposu. Düşünebiliyor musunuz örneğin Kilis’ten veya İstanbul’dan bir Suriyeli milletvekili seçiliyor.

Yasalara göre her TC vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahip. Ama en büyük engel TBMM^deki performansları. En başta bunların iyi Türkçe öğrenmeleri lazım ki cümle düşüklüğü dolu milletvekili yeminini okuyabilsinler. Gerisi bir şekilde gelir.

Bizim “oya aç gözlü partilerimiz” bu fırsatı değerlendirecektir. Görürüz, görmeyiz ama beş yıl sonra az bir Suriye kökenli TC vatandaşı milletvekili olarak Meclis’tedir.

MÜSLÜM VE FREDDİE

Vatandaş ekonomik kriz ve yarını bilemezliğin çaresizliğinde başka ne konuşuyor derseniz, bu iki ismi; Müslüm Gürses’i ve Freddie Mercury’i konuşuyor. Konuşma nedeni bu iki yorumcu hakkında belgesel tadında çekilen filimler.

Bir sinema kompleksinde ayrı salonlarda eş zamanlı gösterilen her iki görsel yapıt her türlü övgüye değer.

Bir yanda İngiltere’ye yerleşmiş bir göçmen ailenin çocuğu olan ve adını Freddie Mercury olarak değiştiren dişlek birinin müzik üzerinden “farklı ne yapabilirim” diye ortaya çıkması, diğer yanda arabesk rüzgârlarına bas bariton sesiyle yeni bir derinlik getirerek hayata tutunmaya çalışan, ömür boyu dramın dibine vurmuş tam bir acıların çocuğu Müslüm Gürses.

Bizim kuşaklar Freddie’nin öncülüğünde kurulan Queen grubunu, filime de adını veren saçma sözleri opera havasında yorumlayan ve ünlerine ün katan içinde “Bismillah” kelimesi geçen Bohemian Rhapsody adlı şarkısıyla hatırlar. Yen kuşaklar da en çok “we are the champions” ile.

Müslüm de belki kendinin de” ben bu şarkıyı ne zaman söyledim” derecesine insanı içini karartan, kıymık kıymık doğrayan tarzını, ani bir dönüşle pop şarkılarını kendine özgü güncellemesiyle “ bu şarkı böyle okunur” dedirten ve geleneksel “jiletçi” kitlesini, ona burun kıvıran sınıfla buluşturan isim.

Her ikisinin hayattan ayrılışlarının üzerinden yıllar geçmiş ama halen onları bugün de konuşuyorsak, demek ki bu gök kubbede kalan hoş bir seda imiş.

Gerisi mezar taşlarında yazılanlarla baki!