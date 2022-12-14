Süreyya Operası’nda gülümseten anlar

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İSTANBUL (DHA) – SÜREYYA Operası’ndaki Antik Aryalar Konseri’nde operanın kedileri de sahne aldı. Konser boyunca sahneden inmeyen iki kedi izleyenleri gülümsetti.

Kadıköy Süreyya Operası’nda, dün akşam Antik Aryalar Konseri verildi. Operanın iki kedisi konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Konser devam ederken, kedilerden biri piyanist Simten Şenpolat’ın yanına geldi. Şenpolat’ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti. Bir diğer kedi ise solistlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Konser boyunca sahneden inmeyen iki kedi, izleyenleri gülümsetti.

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