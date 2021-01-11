Sürekli kaza olan kavşakta, motosiklet ve otomobilin çarpışması kamerada

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, sıklıkla kazaların olduğu kavşakta, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 49’uncu ve 37’nci sokakların birbirine bağlandığı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sıklıkla kazaların meydana geldiği kavşakta, bu kez de sürücülerinin kontrolünden çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI