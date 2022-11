Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2022 devam ediyor

- Reklam -

Bu yıl 15. yılına giren Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, Pera Müzesi Oditoryumu’ndaki gösterimler ve Salt Galata’da düzenlenen açılış gecesi ile başladı.

Gezegenimiz için kritik olan sosyo-kültürel değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etki odaklı bir film festivali olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 22 Kasım tarihinde Pera Müzesi Oditoryumu’ndaki gösterimleri ile izleyicilerle buluşmaya başladı. Aynı akşam Salt Galata’da gerçekleşen açılış gecesinde destekçiler ve konukların katılımı ile SYFF2022 seçkisi tanıtıldı.

SYFF eş kurucuları Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar’ın kısa konuşmalarının ardından Festival Destekçisi Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nden direktör yardımcısı Julia Bartmann ile Tema Destekçisi UNDP Türkiye’yi temsilen UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi Program Koordinatörü Ekaterina Paniklova yaptıkları konuşmalarla SYFF’ye ve filmlerin sürdürülebilirlik konusundaki etkisine verdikleri önemi ifade ederek keyifli bir festival dilediler.

Açılış gecesi destekçisi Neolokal’den şef Maksut Aşkar adına Neolokal Müdürü Şefik Kemer ile şehir bahçeciliğinin ilk örneklerinden biri olan Urban Garden’ın kurucusu ve aynı zamanda Neolokal sürdürülebilirlik danışmanı Beyhan Uzunçarşılı da kısa birer konuşma yaptılar. Neolokal, Michelin’in 2020’den beri verdiği en yeni rütbesi olan Étoile Verte, yani Yeşil Yıldız alan Türkiye’nin ilk restoranı. Uzunçarşılı ve Kemer yaptıkları konuşmada yerel üretime verdikleri öneme değindiler. Türkiye’de sürdürülebilir gastronomi konusunda başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirttiler.

Kısa metrajlı 2020 yapımı, yönetmenliğini Joya Berrow ve Lucy Jane’in yaptığı Haydi Dalışa Tierra Bomba (Dive Tierra Bomba) filminin gösteriminin ardından festival seçkisinde yer alan diğer uzun ve kısa metrajlı filmlerin tanıtımı yapıldı.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival, 22-26 Kasım tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda ve 27-30 Kasım’da Hope Alkazar’da, ardından 1-6 Aralık tarihlerinde Surdurulebiliryasam.net’de çevrimiçi gerçekleşerek kesintisiz 15 gün boyunca devam edecek.



SYFF2022 Seçkisi

Tüm canlılara karşı şefkat ve adalet duygusu taşıyanları buluşturan SYFF2022’nin 26 adet uzun ve kısa metrajlı filmden oluşan seçkisi ile dünya turu atmak, duygusal olarak ışınlanmak, hayran kalmak, cesaretlenip bunu ben de yaparım, hatta yapacağım demek mümkün!

Uzun Metraj Filmler

-10 Milyar Boğaz (10 Billion Mouths), Yönetmen: Mona Birch Torbensen, Danimarka / 2022

-Aktivizmin Gücü (The Power of Activism), Yönetmen: Steve Pasvolsky, Avustralya / 2021

-Bir Dünya Tasarla (A World to Shape), Yönetmen: Ton van Zantvoort, Hollanda / 2022

-Dipten Gelen Değişim (Hell or Clean Water), Yönetmen: Cody Westman, Kanada / 2021

-Hayvan (Animal), Yönetmen: Cyril Dion, Fransa / 2020

-Kartpostalda Yaşamak (Living in a Postcard), Yönetmen: Christian Nicoletta, İtalya / 2021

-Kendimizden Büyük (Bigger Than Us), Yönetmen: Flore Vasseur, Fransa / 2021

-Kuzey Akıntısı (The North Drift), Yönetmen: Steffen Krones, Almanya / 2022

-Onarıcı Sınırlar (La Frontiére), Yönetmen: Cyril Verrier, İsviçre / 2021

-Özen Yükümlülüğü – İklim Davaları (Duty of Care – The Climate Trials), Yönetmen: Nic Balthazar, Belçika / 2022

-Ped Adam (Menstrual Man), Yönetmen: Amit Virmani, Hindistan-Singapur / 2013

-Son Turist (The Last Tourist), Yönetmen: Tyson Sadler, Kanada / 2022

-Tandem Yerel (Tandem Local), Yönetmen: François Legrand, Marc, Antoine Boyer ve Ludovic Bollette, Belçika / 2021

-Vandana Shiva’nın Tohumları (The Seeds of Vandana Shiva), Yönetmen: Camilla ve James Becket, ABD, Avustralya / 2021

-Yarınlar İçin (For Tomorrow), Yönetmen: An Tran, Kanada / 2022

- Reklam -

Kısa Metraj Filmler

-Bir Başka Köy (Different Village), Yönetmen: Sevde Tunç, Türkiye / 2022

-Etki Ağları: Karmaşık Bir Dünyada Değişim Yaratmak (Impact Networks: Creating Change in a Complex World), Yönetmen: Caroline Campbell, ABD / 2022

-Godney Bataklığı’na Yabanın Dönüşü (Godney Marshes: Rewilding our Future), Yönetmen: Matt Jarvis, Birleşik Krallık / 2021

-Hayaller, Çabalar ve Pandemi (Dreams, Effort and Pandemic) / Yönetmen: Jakub Šipoš, Slovakya / 2021,

-Haydi Dalışa Tierra Bomba (Dive Tierra Bomba Dive), Yönetmen: Joya Berrow ve Lucy Jane, Birleşik Krallık / 2020

-Isırgan Otu (Green Nettle), Yönetmen: Freddie Reed ve Nick Lear, Güney Afrika – Kenya / 2021

-Kentler Sil Baştan (The Big Reset – Cities), Yönetmen: Lillian Chan, Kanada / 2020

-Kıyameti Hissetmek (Feeling The Apocalypse), Yönetmen: Chen Sing Yap, Kanada / 2021

-Kökler Arasında (Among the Roots), Yönetmen: Gamze Terra, Türkiye / 2022

-Sözler ve Hayaller – Indigenous Terra Madre (Voices & Visions of Indigenous Terra Madre), Yönetmen: Mateo Hinojosa, ABD / 2017

-Total Felaket (Total Disaster), Yönetmen: Keil Orion Troisi ve Molly Gore, ABD / 2022