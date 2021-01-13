Şüphelilerin evinden Kalaşnikof tüfek, kılıç ve muşta ele geçirildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) – HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 4 şüphelinin evine yapılan baskında 2 Kalaşnikof tüfek, bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Y.Ş., B.Ş., H.Ş. ve A.Ş.’nin Oğulpınar Mahallesi’ndeki evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 kilo 216 gram kubar esrar, 422 kök Hint keneviri, 2 Kalaşnikof tüfek ile 6 şarjör, ruhsatsız tabanca, mühimmat, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 11 sikke, telsiz, tüfek dürbünü, avcı yeleği, kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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