Şüpheli ölümün ardından sahte içki iddiası

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aktaş, “Göz tansiyonu uzun vadede göz sinirinde hasar ve kalıcı görme kaybı ile sonuçlanan sinsi bir hastalıktır. Sinsi bir hastalık denilmesinin nedeni hastalığın genellikle herhangi bir belirti vermemesidir. Bu sebeple, hastalığın teşhis ve tedavisi için rutin göz muayeneleri esnasında göz tansiyonunun ölçülmesi ve göz sinirlerinin muayenesi önem taşımaktadır” dedi.