Şüpheli ölüm cami kamerasıyla aydınlatıldı

Alparslan ÇINAR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da yalnız yaşadığı evinde kanlar içinde ölü bulunan Şadiye Öztürk’ün (85) öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının şüphelileri ise evin hemen karşısındaki caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ve dün kanlar içinde komşularınca ölü bulunan Şadiye Öztürk’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mezarlığı’na defnedildi. Duvarlarda ve yaşlı kadının başında kan izlerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptıktan sonra balkon kapılarında ve evde parmak izi taraması yaptı. Balkon kapıları güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlara kapatılırken Öztürk’ü yakından tanıyan komşularının ifadeleri olayın cinayet olabileceği şüphesini artırdı.

CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINDAN 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öztürk’ün evinin hemen karşısında bulunan Emek Mahallesi Camii’nin güvenlik kameralarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli iki kişinin olay saatinde Öztürk’ün evinin önünde oturduğunu ve hareketlerinin şüpheli olduğunu tespit etti. İki kişinin kimlik tespitiyle ilgili polislerin incelemesi devam ederken olayın şüpheli ölüm değil bir cinayet olduğu belirlendi.

BAŞINDA VE ELİNDE PAMUK VARMIŞ

Şadiye Öztürk’ün parası için öldürüldüğü haberlerine çok üzüldüğünü ve evinde hiç parasının olmadığını belirten komşuları, alışverişlerini oğlunun yaptığını anlattı. Şadiye Öztürk’ü ekmek almaya giderken her gün gördüğünü anlatan Semra Şahin, “Görüyordum buralarda. Balkonun önünde geziniyordu sürekli. Dün pazar yerinde konuştular, ben de orada duydum. ‘Şadiye teyze öldürüldü’ dediler. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm” dedi.

Şadiye Öztürk’ün evine ilk giden ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber veren Zehra Kuş ise Öztürk’ü görmeyince başına bir iş geldiğini düşünerek eve girdiğini söyledi. Yaşlı kadının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğünü anlatan Kuş, “Başında ve duvarda kanlar vardı. Elinde ve başında pamuklar vardı. Artık kim koymuşsa. Kadın ölmüş, sanırım başına vurmuşlar. Yakınlarına haber verdik. Polisler gelip araştırdı. Yalnız yaşıyordu ve çocukları vardı. Pek gelip gitmezlerdi” diye konuştu.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

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