Şüpheli araçtaki basın kartı sahte çıktı; 2 kişiye işlem yapıldı

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)-KONYA’nın Meram ilçesinde durdurulan şüpheli araca konulan basın trafik kartının sahte olduğu anlaşılınca, otomobildeki 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çaybaşı Mahallesi’nde yol kontrolü yapan polis, şüpheli bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçtaki Zahid Y. (23) ile Mehmet K.’ye (29) üst araması yaptı. 2 kişi, kendilerini ‘gazeteci’ olarak tanıttı. Daha sonra otomobilin ön camına koyulan basın trafik kartını inceleyen polis, sahte olduğunu belirledi. Ekipler, 2 kişi hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamasıyla yasal işlem başlattı. (DHA)

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