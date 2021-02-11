Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusunda isminin A.Ö. (33) olduğu belirlenen şüphelinin üst aramasında, 2 farklı poşette toplam 225 adet ecstasy hap ile yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö.’nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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