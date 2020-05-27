Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle sporda kaotik bir ortam oluştuğunu belirterek, “Futboldaki iptal etkisi hem ekonomik açıdan hem şampiyonları, Avrupa’ya gidecekleri ve ligden düşecekleri belirleme açısından diğer branşlardaki gibi olmayacaktır, çok kolay bir karar değil.

Kaotik bir ortam. Dolayısıyla şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem; Süper Lig ve bir alt ligin oynanması ve geri kalan liglerin oynanması için zorlanmaması” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalında online olarak düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni programına katıldı. Başkan Ali Koç, Ramazan Bayramı mesajlarını camia ve kongre üyeleriyle paylaştı. Herkese mutlu bayramlar dileyen Koç, “Bu süreç içerisinde hem evlerinden çalışan hem de fiziken kulübümüze gelen tüm çalışanlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Süreci sağlık açısından iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sportif açıdan baktığımız zaman da bütün faaliyetlerimizi herkeste olduğu gibi durdurmak zorunda kaldık. Şu anda Futbol A Takımımız, Riva’da sezon açılmadan önceki ilk kampını yapıyor. Şu ana kadar ikişerli, dörderli gruplarla çalıştık, hafta başı ve hafta sonu olmak üzere her hafta testlerimizi olduk. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu’nun tesislerinde, onlara da buradan tesislerini bizlere açtıkları için teşekkür etmek istiyorum, kampa girdik ve inşallah liglerin başlayacağı tarihe kadar hiçbir sorun da yaşamadan çalışabileceğimiz bu anormal ortamda en normal şekilde çalışmaya azami gayret gösteriyoruz. Doğal olarak futbolcularımız da kamptayken kendi ailelerini düşünüyorlar, çoluğunu çocuğunu düşünüyorlar, onların yanlarında olmak istiyorlar. Onlar için de bir fedakarlık süreci. Ama artık bir şekilde normale dönmek için adımlarımızı atmamız gerekiyor. Amatör şubelerdeyse son bir haftadır yavaş yavaş kademeli olarak çalışmalarımıza, antrenmanlarımıza başlıyoruz. Sporcularımız test oldular. Çok şükür orada da bir sıkıntı yaşamadık. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü, sportif faaliyetlerine yüzde yüz olmasa da yüzde yüze yakın bir şekilde başlamıştır” ifadelerini kullandı.