ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangınında ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi. 200’den fazla kişi kayıp. 300 bin kişi evlerini terk edip güvenli bölgelere gitmek zorunda kaldı.



Yangının ne zaman ve nasıl söndürüleceğini bilen yok. Daha günlerce sürebilir ve kayıplar artabilir.

ABD yetkilileri, “Hava çok kurak. Rüzgar sert esiyor. Yanan yerler dağlık ve ormanlık. Bu nedenlerle itfaiyenin çalışmaları yetersiz kaldı” diyerek kendilerine göre gerekçe arıyorlar.

Başkan Trump, yangının büyümesinde eyalet yöneticilerinin basiretsiz tutumlarının etkili olduğunu belirtirken, Eyalet Valisi, Trump’ı, “budalaca konuşmakla” suçladı.

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California’da yaşanan felaket bir “süper devlet”in yaldızlarının dökülmesi anlamına geliyor aynı zamanda.

Sen elinde dünyayı birkaç dakikada yok edecek kadar nükleer silah bulundur, Asya’dan Afrika’ya dünyanın dört bir köşesinde kargaşa ve çatışma çıkmasından medet um, en zengininden en yoksuluna birçok ülkeye sam füzesi, leopard tankı, bombardıman uçağı, firkateyn, hücumbot, çok namlulu roket atar ihraç et, terör örgütlerine binlerce tır silah yardımında bulun, sonra da ülkende meydana gelen orman yangını karşısında ne yapacağını şaşır, çaresiz kal!

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Yaşanan bu korkunç felaket keşke ABD’de başta Başkan Trump olmak üzere tüm yöneticilere ders olsa ve onları ölüm silahları üretip satmak yerine, aralarında orman yangınlarına etkili biçimde mücadele edebilecekleri itfaiye araçları üretmek de olan barışçıl adımlar atmaya yöneltse, yöneltebilse!