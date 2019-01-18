Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, sünnet için en uygun zamanın yarıyıl tatili olduğunu söyleyerek, “Sünnet basit bir cerrahi işlem gibi görünse de operasyon sonrasındaki bir haftalık sürecin dinlenerek geçirilmesi önem taşıyor” dedi.

Yarıyıl tatili, havaların soğuk olması ve çocukların ev dışındaki aktivitelerinin kısıtlı olması sebebiyle sünnet için uygun bir dönem olarak ön plana çıkıyor. başta idrar yolu enfeksiyonu riskinin azaltılması olmak suretiyle birçok çıkarı bulunan sünnet işleminin hastane ortamında ve alanında uzman doktorlar tarafından yapılması gerekiyor.

Sünnet, inançlar ve toplumsal yönü dışında bilimsel olarak da önerilmektedir. Sünnet olmamış baylarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve penis kanseri riskinin arttığını vurgulayan Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, sünnet olmamış bayların eşlerinde rahim ağzı kanserinin daha sık görüldüğünü söyledi.

Sünnet sonrasında idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını kaydeden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, “Bu bilimsel veriler ışığında, dünyada sünnet yaptırma oranı giderek artmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu, pipi derisi iltihabı, pipi ucunda balonlaşma ve zorlanarak işeme veya bazı böbrek ve idrar yolu hastalıklarında erken sünnet önerilmektedir. Çocukların sünnet öncesinde muayene edilerek, var ise sünnetle beraber ameliyat edilmesi gereken hastalıklar ya da bazı sünnetin 1 yaşa kadar ertelenmesini gerektiren hastalıklar tespit edilmelidir.”

‘2 YAŞ ÖNCESİ YA DA 6 YAŞ SONRASINDA YAPILMALI’

Ameliyathane ortamında ve uygun anestezi ile yapılan sünnetin günübirlik bir cerrahi işlem olduğunu ifade eden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, sünnet işlemi sonrası yapılması gerekenler hakkında şu detayları verdi:

“İşlem sonrasında hastanede 2-3 saatlik takip çoğu zaman kafi olmaktadır. Sünnetin 2 yaşından önce ya da 5-6 yaşından sonra yapılması tavsiye edilmektedir. Çocukta 2-5 yaş arasında enfeksiyon ya da böbrek hastalığı var ise bu dönemde de erken sünnet yapılabilmektedir. Yeni dünyaya gelen döneminde ve 6 yaşından sonra ahenkli çocuklarda, konuşulup yapılacak işlemler anlatıldıktan sonra yerel anestezi ile sünnet yapılmasında sakınca yoktur. Bunun haricinde sünnet işlemi çoğu zaman genel anestezi ile yapılmaktadır. Günümüzde çocuk anestezisi alanı gerek teknolojik açıdan gerekse tecrübe olarak son derece büyük bir gelişme kat etmiştir. Yeni doğmuş bebekler bile gerektiğinde, acil durumlarda uzun soluklu genel anestezi ile ameliyat edilebilmektedir. Anestezinin erişkin hastalar için olan riskleri çocuklar için de söz konusudur. Bu sebeple genel anestezi gerektiren cerrahi işlemlerin tecrübeli merkezlerde yapılması önemlidir.”

‘KANAMAYA SEBEP OLABİLECEK İLAÇLAR SÜNNET ÖNCESİNDE KESİLMELİ’

Sünnet genel anestezi altında yapılacaksa, çocuğun sıhhatli olduğu yani öksürük, aksırık, ateş enfeksiyon halinin olmadığı bir dönem tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, şu şekilde konuştu:

“İşlem öncesinde çocuğun devamlı kullandığı ilaçlar veya var ise kronik hastalıkları konusunda sünneti yapacak olan operatöre bilgi verilmelidir. Sünnet anesteziyle yapıldığı için işlem sonrası 6-8 saat süresince ağrı olmaz. Bu süre sonunda ağrı olabileceği için ilk gün her 6-8 saatte bir çocuğun yaşı ve kilosuna göre belirlenen dozda ağrı kesici verilmektedir. Bunun yanı sıra işlem sonra kanama olabilmektedir. Bu sebeple özellikle kanamaya sebep olabilecek ilaçların sünnet öncesi yedi gün kadar öncesinden kesilmesi gerekmektedir. Ailede sünnet sonrası kanama, diş çekimi sonrası kanama öyküsü ya da kan hastalığı var ise kesinlikle doktora bilgi verilmelidir.”

İşlem sonrası ilk yedi gün süresince ani ve sert hareketlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, “Yara kabuğu geçtikten sonra ortalama 10 gün sonra çocuğun hareketli yaşama dönmesinde sakınca yoktur. çaputlu bebeklerin sünnet sonrasında büyük boy alt çaputu kullanması, duş yaptırılması ve krem uygulanması bakım için yeterlidir. Büyük çocuklar da sünnet sonrası geniş iç çamaşırı kullanmalıdır” dedi.

‘KÜÇÜK BİR HATA KALICI HASARLARA SEBEP OLABİLİR’

Sünnet çan, gomco, plastik kıskaç ve cerrahi yöntemleriyle yapılabildiğini ifade eden Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, “Hastane ortamında sorun gelişme olasılığı en düşük olan cerrahi işlem sünnettir. İşlem esnasında küçük bir hata yapışıklık, pipide eğrilik, idrar yapmış olduğu delik ucunda darlık gelişmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple işlem ameliyathane şartlarında devamlı çocuk ameliyat eden bir tecrübeli çocuk operatörü veya çocuk üroloğu tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.