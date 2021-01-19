Suni yer altı suyu besleme tesisleri susuzluğa çare olacak/ Ek fotoğraflar

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AK Parti’den CHP’lilerin telegram yazışmalarına tepki
Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin yaptığı yazılı açıklamada CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'nın Telegram grubunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy...
Bill Gates ABD’nin toprak ağası oldu
ABD, (DHA) - Dünyanın en zenginlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD'deki 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın alarak, ülkedeki en büyük...
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Google, ABD Başkanı Trump’ın YouTube hesabını askıya aldı
ABD, (DHA) – Google, ABD Başkanı Donald Trump’ın YouTube hesabını askıya aldı. Google, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya aldı. Trump’ın YouTube hesabında 2,77 milyon...