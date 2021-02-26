SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, SUNGUR Hava Savunma Sistemi’nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek” ifadesini kullandı.

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