Sünger atölyesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesindeki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük zarar oluştu.

Seyhan Mahallesi 713 Sokak’taki bir sünger atölyesinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük çapta zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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