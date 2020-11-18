SunExpress’ten boş orta koltuk imkanı

ANTALYA, (DHA)- SUNEXPRESS Havayolları, yolcularının daha rahat seyahat edebilmelerini sağlamak amacı ile ek ücret karşılığında orta koltuğu da rezerve etme imkanı sunuyor.

SunExpress yolcuları, mevcut rezervasyonlarına ilave olarak iç hatlarda 59,99 TL, dış hatlarda ise 39,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla yanlarındaki orta koltuğun boş kalmasını sağlayabilecek. SunExpress’in Ticaret Direktörü Peter Glade, “Bizimle seyahat eden yolcularımızın kendilerini güvende hissetmeleri daima önceliğimiz. Son dönemlerde misafirlerimizin yanlarındaki orta koltuğu da rezerve etme yönündeki yoğun taleplerini dikkate aldık. Onların bu süreçte daha rahat ve kaygısız seyahat edebilmelerini sağlayacak bu hizmeti hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Yolcularımıza ve uçuş ekiplerimize sağlıklı ve emniyetli seyahat deneyimi sunabilmek için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz” dedi.

Havayolunun ilave koltuk hizmetinden yararlanmak isteyenler, 444 0 797 numaralı SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Rezervasyonu olanlar ise uçuşlarından üç gün öncesine kadar yine Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak, ilave orta koltuk için rezervasyon yapabilecek.

FOTOĞRAFLI