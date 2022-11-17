Sunexpress, ‘Genç Yetenek Programı’ ile yeni mezunlara iş fırsatı sunuyor

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İSTANBUL, (DHA) – SunExpress, bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği Genç Yetenek Programı FLY ile havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunlara iş fırsatı sunuyor. Programa katılmaya hak kazanan gençler, şirket bünyesinde bir yıl boyunca farklı departmanlarda görev yaparak, kariyerlerine şirket bünyesinde devam etme olanağına sahip olacak.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Genç Yetenek Programı FLY ile havacılık sektörüne yeni yeteneklerin katılmasına ve genç istihdamına katkı sağlıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen program kapsamında şirket, son üç yılda üniversitelerin lisans programlarından mezun olmuş ve havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri bünyesinde istihdam etmeyi amaçlıyor.

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16 GENÇ PROGRAMA KATILMAYA HAK KAZANDI

SunExpress’in Genç Yetenek Programı FLY’a Türkiye ve yurt dışından 1.400’ün üzerinde başvuru yapıldı. Genel yetenek testi, İngilizce testi, kişilik envanteri ve mülakat olmak üzere dört farklı aşama sonucunda 16 genç yetenek programa kabul edildi.

UZMAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Oryantasyon süreci kapsamında SunExpress’in Antalya’da bulunan Genel Müdürlüğü’nde konuk edilen gençler, bir yıl süresince uzman yardımcısı olarak yeteneklerine göre Operasyon, İnsan Kaynakları, Finans, Satın Alma, Bilgi Teknolojileri, Ticaret ve Strateji olmak üzere farklı departmanlarda görev alacaklar. Bir yıllık çalışma sözleşmesi kapsamında gençler, tüm SunExpress çalışanları ile eşit hak ve avantajlara sahip olacaklar.