Sunak’tan Boris Johnson açıklaması

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İNGİLTERE, (DHA)- İngiltere’de Başbakan adayı Rishi Sunak, eski Başbakan Boris Johnson’ın tekrar aday olmama kararı hakkında açıklama yaptı.

Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson’a başbakanlık döneminde ülkeye verdiği hizmetler için teşekkür etti. Sunak, “Boris Johnson, Brexit’i ve harika bir aşı tedariki gerçekleştirdi. Ülkemizi şimdiye kadar karşılaştığımız en zorlu yollarda yönetti, ardından Putin’e ve Ukrayna’daki barbarca savaşına karşı mücadele etti. Bunun için ona her zaman minnettar olacağız. Bir daha başbakanlığa aday olmama kararı vermiş olsa da yurtiçinde ve yurtdışında kamusal hayata katkıda bulunmaya devam etmesini içtenlikle umuyorum” ifadelerine yer verdi.

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