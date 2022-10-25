Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı

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İNGİLTERE, (DHA) – İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles’tan hükümet kurma görevini aldı.

Başbakan Sunak, bugün Buckingham Sarayı’na giderek Kral 3. Charles le görüştü. Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Kral, bugün Buckingham Sarayı’nda Milletvekili Rishi Sunak’ı kabul etti. Majesteleri ondan yeni bir Yönetim kurmasını istedi. Sayın Sunak, Majestelerinin teklifini kabul etti ve Başbakan ve Hazine Birinci Lordu olarak atandı” ifadelerini kullandı.

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