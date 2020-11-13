Sümer:”65 yaş ve üstüne şiddet uygulanıyor”

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Ankara’da yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstüne getirilen saat kısıtlaması ve şehirler arası seyahat engelinin devlet kuruluşları ve kurallara uymayan halkın bir kesiminin ürettiği ağır bir şiddet olduğunu açıkladı.



İstanbul ve Ankara’da sokağa çıkmanın 10.00-16.00 saatleri arasına alınmasının şiddetin ölçüsünü daha da artırdığını söyleyen Rıza Sümer, açıklamasına şunları ekledi.

“Dünya devletleri ve halkları Kovid-19 karşısında yenilgiye uğramışlar ve sınıfta kalmışlardır. Türkiye, bunların arasındadır.

Alınan önlemler, bilgilendirme, eğitim, uyarı, denetleme ve cezalandırma işlemleri şaşkınlıkla karşıladığımız çok büyük eksiklikler içermektedir.

Ben dahil, 65 ve üstünde on binlerce gönüllü, gençlik, sanat, spor, çevre alanında, insan ve hayvan hakları konusunda ömür ve emek vererek çalışmaktadır. Dernek, vakıf, meslek örgütleri ve üst birliklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine, genel kısıtlama dışında başka engeller getirilmemelidir. Başkan, birkaç Yönetim Kurulu üyesi ve konunun uzmanı için kent içi saat uygulaması genişletilmeli, şehirlerarası ulaşım kısıtlaması, salgınla mücadele kurallarına uygun olarak kaldırılmalıdır.

Gerekirse kurallara uymayan 65 yaş ve üstüne cezalar artırılmalı, öngörülen haklar geri alınmalıdır.

Belediye başkanlıkları, valilikler ve muhtarlıklar, birlikte, bilgilendirme, eğitim, uyarı ve ceza süreçlerine etkili bir şekilde katılmalıdır. Maske ve mesafe kurallarına uymayanlar için cezalar artırılarak uygulanmalı, bundan sonra uyarı yapılmamalıdır.

Sokakta sigara içme yasağı her yere getirilmelidir.

Çok yerde bazı esnafların, maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görülmektedir. TESK de sürece katılarak bu tehlikeli örnekler ortadan kaldırılmalıdır.

Virüsün ev içinde yaygınlaşmasının önüne geçilmesi için, ev içinde de, belli durumlarda, maske ve mesafe kuralına uyulması için bilgilendirme ve yönlendirme yapılmalıdır.”