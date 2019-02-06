16 yıldır iktidar olan AKP’liler, Başbakanlık yapan ve bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan belki zaman zaman muhalefet partilerinin söylemlerinden, eylemlerinden, seçim filmlerinden korkmuşlar, çekinmişlerdir ama…

“Sülün Osman” filmini yasaklattıkları gibi hiçbir eylem ve korkunun içinde olmamışlardı.

Saadet Partisinin yerel seçimlerde partisine oy istemek için bir reklam ajansına hazırlattığı reklam filminin adıdır Sülün Osman.

Bu filmde şu sözler yer aldı:

“1950’li ve 60’lı yıllarda İstanbul’da Sülün Osman fırtınası esiyordu.

Beyoğlu’ndaki tramvayı, Galata kulesini, Dolmabahçe’deki saati ve hatta Taksim meydanını kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu.

Galata Köprüsü’ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı.

Tabi o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi.

Sülün Osman mesleğinde ilk değildi sonuncuda olmadı.

Bu işler bazen bireysel bazen organize işler ama her zaman yanlış işler.

Saadet Partisi”

https://www.youtube.com/watch?v=K0xykDCgLYQ&feature=youtu.be

Yazımın sonunda defalarca seyretmeniz hatta eş dost ile paylaşmanız için bu video filmine de yer verdim.

Bu sözlerden, bu filmden korkan AKP iktidarı büyük bir baskı kurarak televizyonlarda ve hatta sinemalarda filmlerden önce oynatılmasını engellemiş.

Bu engellemeyi gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısı yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı.

Basın toplantısına başlarken iki video da gösterdi ki “cepsiz ceket” filmi, “Sülün Osman” filmi ile birlikte olunca inanın bana son 16 yılın en çok izlenen videosu olacak.

Saadet lideri Karamollaoğlu’nu ve bu filmleri hazırlayanları kutluyorum.

Gençler bilmezler ama öğrensinler diye Sülün Osman hakkında kısa bilgiler de vereyim:

“1923’te İstanbul’da doğan Osman Ziya Sülün başta kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları, tramvaylar olmak üzere birçok kamu malını ve tarihi eseri halka satarak ya da kiraya vererek büyük paralar kazanmış. Çevirdiği işler ve yaptığı savunmalarla fıkra gibi bir hayat yaşayan Sülün birçok filme ve kitaba da konu oldu.

CEPSİZ CEKET:

Saadet Partisinin “Cepsiz Ceket” filminin sözleri de şöyle:

“Cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Bir şeklide ifade etmez! Çünkü cepsiz ceket; kendi değil halkı kazansın diye belediyecilik yapanların ceketidir.

Cepsiz ceket; yetim ve öksüzün hakkını sırtında bir kurşun tabut gibi taşıyanların ceketidir.

Cepsiz ceket; saklayacak tek bir çıkarı ve haram lokması olmayanların ceketidir.

Cepsiz ceket; şehidin, gazinin bu vatan için verdiklerini, zihninden de gönlünden de asla çıkarmayanların ceketidir.

Cepsiz ceket; zamanı geldiğinde gönül ferahlığı ve vicdan rahatlığı ile önünü ilikleyip halkının karşısına, Hakk’ın karşısına çıkar gibi çıkabileceklerin ceketidir.

Cepsiz ceket; halkından başkasının önünde eğilmesine sebep verecek bir şeyi saklamak zorunda kalmayanların ceketidir.

Cepsiz ceket; ahlaklı ve liyakatli siyasetin, belediyeciliğin giydiği cekettir!”

KARAMOLLAOĞLU’NUN KIZGINLIĞI

Sakin üslubu ile dikkat çeken Temel Bey’in yanında yer verdi sağ olsun arkadaşlar.

Tam iki kez önündeki masayı yumrukladı o sakin görmeye alıştığımız Saadet lideri.

Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisinin HDP ile işbirliği yaptığı suçlamasına ilişkin soruyu yanıtlarken oldu.

Karamollaoğlu masaya yumruğunu vurdu “Şiddetle reddediyorum” dedi ve masaya yumruğunu iki kez vurarak yüksek sesle, “Hadi ordan, hadi ordan…“ diye bağırdı.

İkincisi, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’ın “İllet ve Zillet” sözlerinin sorulması üzerine gerçekleşti.

Temel Bey Hazreti Peygamberimiz ile ilgili şu anıyı anlattı.

Kendisini ziyaret eden birisi yüzüne karşı olmadık kötü sözler söyler ki Hz. Muhammed, “haklısın” diyerek gönderir.

Daha sonra Hz. Ebubekir gelir o ise Peygamberimizi övücü birçok söz söyler ki ona da “haklısın” der.

Yanındakiler, “Peygamber efendimiz her ikisine de neden hak verdiniz?” diye sorunca şu yanıtı verir:

“Biz Müslümanlar aynaya benzeriz. O sözler kendilerini yansıtıyor. Kötü söz sahibini bağlar…”

İşte bu sözlerin ardından masaya yumruğunu “Ayıptır, günahtır” diyerek vuran Temel Karamollaoğlu, “Bu çirkin sözler sadece Cumhur İttifakını bağlar” diye yanıt verdi.

Her seçim bölgesinde Saadet Partisinin ittifak yapmadan aday çıkartacağını vurgulayan Karamollaoğlu’nu TRT ve AKP’ye yakın medya temsilcilerinin de olduğu yaklaşık 75 medya mensubu izledi.

Temel Beyin sözlerinden bazı sloganları da kısa kısa vereyim:

“Hakk’ın karşısına çıkar gibi halkın karşısına çıkacak adaylarımız,

YSK bendeki güveni tamamen sarstı. Hile yapılmanın kapısı açılıyor. Benim elektronik ortama güvenim yok.

Cumhurbaşkanı en aktif rol oynayan insan. Diğer partilerin adı bile anılmıyor. Attığımız adımlar engellenmeye çalışılıyor, elimizdeki imkanların dahi kullanılmasına izin verilmiyor.

İftira atılıyor ve seçim gündemi değiştirilmeye çalışılıyor.