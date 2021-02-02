Sultangazi’deki trafik magandası gözaltına alındı

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ’de sokağa çıkma kısıtlamasında drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücüye 7 bin 328 lira idari para ceza kesilirken sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak’ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle drift yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. 34 FM 2208 plakalı aracın sürücüsü Ş.K. kısa sürede gözaltına alındı. Ş.K’ya 7 bin 328 lira idari para ceza kesilirken, Ş.K.’nın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Ş.K trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Esentepe Polis Merkez Amirliği’ne teslim edildi.

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