Sultangazi’de yardım bahanesiyle evine girdiği engelli kadının cep telefonunu çaldı 

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Rojda ALTINTAŞ – Emin YEŞİL-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) – SULTANGAZİ’de ihtiyaç sahibi insanlara yardım ettiğini söyleyen şüpheli, elektrik, su ve ev kirası masraflarını karşılayacağını söyleyerek evine girdiği 60 yaşındaki engelli Hatuk Tutmaz’ın cep telefonunu çaldı. Tutmaz, “Oğlum taksitle almıştı, dışarı çıkarmıyordum telefonumu” dedi.

Sultangazi’de, 31 Ekim Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında kendisini ihraç edilmiş eski asker olarak tanıtan bir şüpheli, maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım ettiğini söyleyerek markete girdi. Market sahibi Ali Yeter’e, yardım etmek için kendisini ihtiyaç sahibi insanlarla tanıştırmasını istedi. Yeter de geçimini plastik toplayarak sağlamaya çalışan, yüzde 30 engelli raporu olan 60 yaşındaki Hatuk Tutmaz’ı çağırdı. Yaklaşık bir saat sonra markete gelen kadın, kendisine yardım edeceğini düşündüğü şüpheliyle tanıştı. Yeter ve Tutmaz’ın güvenini kazan şüpheli, elektrik, su giderleri ile ev kirası masraflarını karşılayacağını da söyledi. Marketten ayrılıp evine giderken, kadını takip eden şüpheli, yaklaşık 5 dakika sonra kapıyı çaldı. Kadın kapıyı açtıktan sonra, şüpheli mobilyalara bakma bahanesiyle içeriye girdi. Ardından evi dolaşan şüpheli kadının cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Durumu fark eden kadın karakola giderek şikayetçi oldu.

“MOBİLYALARA BAKACAĞINI SÖYLEDİ”

Hatuk Tutmaz, plastik toplamaya çıktığını, eve döndüğü sırada marketin önünde kendisini bekleyen şüpheliyi gördüğünü söyleyerek, “Market sahibi Ali ile konuşmuşlar öncesinde. Bu kişi birisine yardım etmek istediğini, bu nedenle bana yönlendirdiğini söyledi. Elektrik, su, kira ücretlerimi ödeyeceğini söyledi. Topladığım plastikleri eve bırakacağımı söyledim. Sonra evime gittim. Eve geldikten sonra kıyafetlerimi değiştirirken kapım çaldı. Komşularım sandım ve kapıyı açtım. Bana, ‘Korkma ben aşağıdaki kişiyim, mobilyacıyım, evindeki eksikliklere bakacağım sonra markete gideriz’ dedi. İçerideki yatak odasında tur attı sonra salona geldi. Telefonum kanepenin üzerindeydi. Telefonumu cebine koymuş” dedi.

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“BENİ KESECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Bu kişiden şüphelendiğini ve kendisini öldürüleceğini düşünen Hatuk Tutmaz, “Kendisine, ‘Benim karşıma nereden çıktın? Bana ne kirası vereceksin’ diye sordum. Bana, ‘Sus konuşma’ dedi. O zaman elim ayağım titredi, korktum ve beni keseceğini düşündüm. Sonra beni markete götüreceğini söyledi ve gitti. Telefonumu alacaktım, çaldığını fark ettim. Peşinden gittim, yetişemedim. Oğlum taksitle almıştı. Hiç dışarı çıkarmıyordum telefonumu. Telefonumda torunlarımın fotoğrafları vardı. Allah zehir etsin. Benim canımı yaktı diğerleri yanmasın. Eşim 25 sene önce öldü, kiracıyım” diye konuştu.



“YOKSUL BİRİNE YARDIM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Market sahibi Ali Yeter, “30 yaşlarında bir kişi geldi, FETÖ’den ihraç edilmiş bir asker olduğunu belirtti. Yoksul birisine yardım edeceğini söyledi. Benden isim istedi. Aklıma üst katımda oturan teyze geldi. Teyzenin eşi yok, engelli ve plastik toplayarak geçimini sağlıyor. Teyzeye yardım edebileceğini söyledi. Yaklaşık bir saat teyzenin gelmesini bekledik. Gelince sohbet ettiler. Ben müşterilere bakarken yukarı çıkmışlar. Ardından teyze buraya geri geldi ve telefonunun çalındığını söyledi. Üzüldüm, sonuçta yardım edeyim derken kötü bir durumla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Marketin güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerde şüphelinin markete 50 TL bıraktığı, ardından 60 yaşındaki Hatuk Tutmaz ile sohbet ettiği görülüyor. Marketten çıktıktan sonra da bir süre kadınla konuşan şüpheli, daha sonra oradan ayrılıyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

