Sultangazi’de üstüne çatıdan parça düşen kişi ölümden döndü

Emin YEŞİL – Elif YAVUZ – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA) – Sultangazi’de fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu. Fırtına sebebiyle savrulan çatı bir kişinin üzerine düştü. Üzerine tahta parçaları düşen kişi ise başından yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde şiddetli fırtına nedeniyle evin çatısı uçtu. Rüzgar nedeniyle savrulan çatı bir kişinin üzerine düştü. Çatıdan savrulan parçalar başka bir binaya da çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 katlı apartmanın tüm camları patladı. Bir dairenin ise duvarı delindi. Çatının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde benzin istasyonunda bekleyen bir kişinin üzerine aniden çatıya ait parçalar düşüyor. Başından yaralanan kişi çatı enkazının altından çıkarak benzin istasyonuna sığınıyor.

PATLAMA SESİ VE ÇIĞLIKLAR SES KAYDINA YANSIDI

Hasar alan binada oturan Yeliz Polat ise o anları tesadüfen ses kaydına aldı. Arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada camları patlayan ve ailecek korku yaşadıklarını ifade eden Polat, “Saniyeler içinde oldu her şey. Kuzenime ses kaydı yolluyordum o sıra oldu. Bina yıkılıyor sandık. Çocuğum kendini sokağa attı. Zorla içeri soktuk. Çığlıklarla kapıda sıkışıp kaldık. Elektrikler gitti, kablolar patlamaya başladıö dedi.

“BİR ANDA OLDU HER ŞEY. KABUS GİBİYDİ”

Çarpmanın şiddetiyle duvarı delinen ve olay olduğu sırada evde olmayan Nevruz Şimşek, “Akşam babamlara gitmişti. Şu an evin halini gördüm. Şoke oldum. Evim ne hale gelmiş. Tek tesellim evde olmamamız. Yoksa şu anda evde değil hastanede olurduk. Çünkü biz salonda oturuyoruz, çocuklarım masada ders çalışıyor. Evin haline inanamıyorum” diye konuştu. 2 Katta oturan Nedire Şimşek ise, “Bir anda oldu her şey. Kabus gibiydi. Oğlumla birbirimize sarıldık, dua ettik. Bir arada ölelim dedim Deprem bile böyle olmazdı” dedi.

