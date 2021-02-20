Sultangazi’de takla atan otomobil yan yattı

Ülkede adalet reformu şart.Mahkemeler çok uzun sürüyor.İnsanlar mağdur oluyor.Yirmi sene,on altı sene süren mahkemeler var. Ben bir davanın içerisindeyim.On altı yıldır karar çıkmadı.Tarafların çoğu öldü. Bakalım karar çıkana kadar daha kaç kişi ölecek.