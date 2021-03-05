Sultangazi’de silahlı saldırıda olayla ilgisi olmayan Pakistanlı ağır yaralandı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) Sultangazi’de iddiaya göre park yüzünden yaşanan tartışmada, silahlı kavga çıktı. Kavgada olayla ilgisi olmayan Pakistanlı bir kişi, boynuna isabet eden saçmalarla ağır şekilde yaralandı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sezer Ö., ile 4 kişi arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Site içerisinde kahvehane işlettikleri öğrenilen dört kişi, tartışma sırasında Sezer Ö.’yü darp etti. Saldırganlar bu sırada iş yerine girdi. Saldırganlardan biri eline aldığı pompalı silahla aşağıda bulunan Sezer Ö.’ye ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalar o sırada olayla ilgisi bulunmayan Pakistan uyruklu Zamir Khan’a isabet etti. Boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalan Khan, bir süre yürüdükten sonra yere düştü. Saldırganlar ise, otomobille binerek olay yerinden kaçtı. Sezer Ö.’nün yakın akrabaları olay yerine gelirken, Khan çevredeki vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Hastanedeki tedavisi devam eden Zamir Khan’ıjn hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“BENDEN SU İSTEDİ, SONRA YERE YIĞILDI”

Olay anını anlatan bir görgü tanığı, “Darp edilen çocuk bizim yeğenimiz. Bizi arayarak kendisinin dövüldüğünü söyledi. Biz olay yerine geldik. Hemen üzerimize silahla sıkmaya başladılar. O sırada yanımızda bulunan çocuk yere yığıldı. Boynundan vuruldu. Çocuğun olayla hiçbir ilgisi yok. Vurulan kişinin hayati tehlikesi sürüyormuş. Saldırganlar dört kişiydi. Bizim olaydan haberimiz yok. Biz kavgayı ayırmaya geldik. Kavgayı ayırdıktan sonra yukarından silahla ateş ettiler” dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, “Yaralı arkadaşımız bir süre yürüdükten sonra benim iş yerimin önüne geldi benden su istedi ve o sırada yere yığıldı” diye konuştu.

İŞÇİLERİN PANİK ANLARI KAMERADA

Olay sırasında çevredekilerin yaşadığı panik ve korku ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinin önünde bulunan kamyondan yük indiren işçilerin, kavga sırasında olan biteni meraklı gözlerle izledikleri görülüyor. Kısa süre sonra silah sesini duyan işçilerin panikledikleri ve çalıştıkları iş yerine girdikleri kameraya yansıyor.

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