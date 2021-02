Sultangazi’de şiddetli lodos 5 katlı binanın çatısını uçurdu 

Soner HASIRCIOĞLU – İstanbul,(DHA) SULTANGAZİ’de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu. Hem gece olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi.

Olay Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 1429. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak hemen karşısında bulunan başka bir apartmana çarparak yere savruldu. Hem gece hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağın boş olması yaralanma ve can kaybını önlerken, yerinden kopan çatı parçalarının karşı binaya da zarar verdiği görüldü. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü ile yerinden koparak sokağa savrulan çatı parçalarını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri de 5 katlı binanın çatısında incelemelerde bulundu. Binanın çatısından koparak yere savrulan parçalar iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.

(FOTOĞRAFLI)